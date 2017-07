MILANO: SANGALLI, IMPRESE SAPRANNO ASCOLTARE NUOVA GUIDA SPIRITUALE DELPINI

7 luglio 2017- 14:18

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "E’ con grande gioia che diamo il benvenuto, a nome di tutto il mondo delle imprese, al nuovo arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. In un periodo di cambiamenti veloci e profondi del nostro territorio abbiamo più che mai la necessità di punti di riferimento. Di luci, come ha ricordato recentemente proprio monsignor Delpini, capaci di indirizzare il cammino. Siamo certi che le donne e gli uomini delle nostre imprese sapranno ascoltare la nuova guida spirituale della più grande Diocesi del mondo". Così il presidente della Camera di Commercio di Milano e di Confcommercio Milano, Carlo Sangalli, commenta la nomina del nuovo arcivescovo di Milano."Un grazie di cuore al cardinale Scola per la sua straordinaria opera di questi anni - conclude Sangalli -. Dall'attenzione continua per gli ultimi all'impresa di radunare attorno al Santo Padre, in visita nel nostro territorio, l’affetto di oltre un milione di persone. Ma soprattutto un grazie per il suo esempio di uomo di grandi visioni".