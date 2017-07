MILANO: SAPPE, AGENTI SVENTANO TENTATIVO DI INTRODURRE DROGA AL BECCARIA

5 luglio 2017- 16:20

Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Hanno tentato di far entrare droga nel carcere minorile Beccaria di Milano, ma sono stati fermati dagli uomini del reparto della polizia penitenziaria. Lo riferisce in una nota il Sappe-Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Plauso per queste operazioni è stato espresso dal segretario regionale per la Lombardia del Sappe Alfonso Greco, che ricostruisce anche le insolite modalità con le quali si è tentato di introdurre la droga: "Ieri erano entrati in carcere sei detenuti nuovi giunti, numero che per un carcere minorile sono tanti, e i poliziotti penitenziari sono rimasti colpiti dall’atteggiamento assunto da alcuni detenuti". Alle 18 circa, "un ristretto giovane adulto, chiede di scendere al campo per ritrovare l'orologio che gli era caduto giù: accompagnato dal personale di polizia penitenziaria, rinveniva l’orologio ma dopo poco chiedeva di essere nuovamente accompagnato con un altro detenuto perché, a suo dire, all'orologio mancava un pezzo più piccolo". "Giunti sul posto, i poliziotti penitenziari hanno scorto uno dei due detenuti (uno italiano e l’altro del Nord Africa) che tentava di occultare nei pantaloni un pezzo presunto di hashish. Era da tempo che non accadeva che si facessero lanci all'interno del campo da calcio ed i due pensavano di trovare un personale di polizia penitenziaria 'stanco' e forse 'distratto' dopo sei nuovi ingressi, con un totale di 62 minori in un istituto dove dovrebbero essere 48. E invece hanno trovato poliziotti penitenziari attenti e scrupolosi, a cui va il nostro apprezzamento".