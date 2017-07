MILANO: SAPPE, AGENTI SVENTANO TENTATIVO DI INTRODURRE DROGA AL BECCARIA (2)

5 luglio 2017- 16:20

(AdnKronos) - "Questo ennesimo rinvenimento di stupefacente destinato a detenuti - spiega il segretario generale del Sappe Donato Capece - scoperto e sequestrato in tempo dall’alto livello di professionalità e attenzione dei baschi azzurri in servizio nel carcere minorile di Milano, a cui vanno le nostre attestazioni di stima e apprezzamento, evidenzia una volta di più come sia reale e costante il serio pericolo che vi sia chi tenti di introdurre illecitamente sostanze stupefacenti in carcere". "Ogni giorno - aggiunge- la polizia penitenziaria porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che dentro le carceri italiane si diffonda uno spaccio sempre più capillare e drammatico, stante anche l’alto numero di tossicodipendenti tra i detenuti. L’hashish, la cocaina, l’eroina, la marijuana e il subutex, una droga sintetica che viene utilizzata anche presso il Sert per chi è in trattamento, sono quelle che più diffuse e sequestrate dai baschi azzurri". E' "ovvio che l’azione di contrasto, diffusione e consumo di droga in carcere vede l’impegno prezioso della polizia penitenziaria, che per questo si avvale anche delle proprie unità cinofile". Questo, conclude, "fa comprendere come l’attività di intelligence e di controllo del carcere da parte della polizia penitenziaria diviene fondamentale. E deve convincere sempre più sull’importanza da dedicare all’aggiornamento professionale dei poliziotti penitenziari, come ad esempio le attività finalizzate a prevenire i tentativi di introduzione di droga in carcere tanto più se destinato a minori, proprio in materia di contrasto all’uso ed al commercio di stupefacenti".