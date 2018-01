MILANO: SCONTRO TRA DUE AUTO NELLA NOTTE, MUORE UN RAGAZZO

13 gennaio 2018- 10:05

Milano, 13 gen. (AdnKronos) - Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato per un incidente stradale a Milano. Era a bordo di un'auto con altre quattro persone - di cui una diciassettenne ora in gravi condizioni al Niguarda - quando verso le 4.45 della notte è avvenuto lo scontro con un'altra auto, guidata da un 25enne, da solo. Nell'impatto, tra via Cosenza e via Durando, in zona Bovisa, il ragazzo è morto per un arresto cardiaco. Sono rimaste ferite, oltre alla ragazzina, altre tre donne sulla quarantina che si trovavano sull'auto insieme ai giovani: sono state ricoverate tra il Policlinico, il San Carlo e il Fatebenefratelli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale.