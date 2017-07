MILANO: SENZATETTO USTIONATO VOLONTARIAMENTE CON SODA CAUSTICA

6 luglio 2017- 17:04

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Un 43enne senza fissa dimora è rimasto vittima di una aggressione con il lancio di soda caustica. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15.30, a Milano. L'uomo si trovava nella zona di Porta Venezia, in via Città di Fiume. Non sono ancora stati resi noti i motivi, né l'autore del gesto. L'uomo ha riportato ustioni al viso, al collo e al busto. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice giallo, con l'ausilio di un'automedica, all'ospedale Niguarda. Sul caso indaga la polizia.