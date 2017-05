MILANO: SEQUESTRATE 108 BICICLETTE E UN DENUNCIATO PER RICETTAZIONE

18 maggio 2017- 17:13

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - La polizia locale di Milano ha denunciato per ricettazione di biciclette e deposito incontrollato di rifiuti un uomo di 67 anni che in un’area di proprietà del Comune di Milano, affittata come deposito automezzi, aveva un esercizio commerciale di riparazione e vendita di biciclette usate, tra le quali alcune rubate. L'area, nel quartiere Famagosta, è stata posta sotto sequestro e il Comune di Milano ha immediatamente comunicato al locatario il recesso del contratto di affitto. L'indagine svolta dalla squadra contrasto bici rubate, sotto la supervisione del comandante della polizia locale Antonio Barbato, è nata da alcune segnalazioni. Il controllo sul posto ha permesso di scoprire all'interno del deposito la presenza di 108 biciclette per le quali il locatario non è stato in grado di esibire nessun titolo giustificativo dell’acquisto e che, dunque, sono state sequestrate. Tra queste una, rubata tre anni fa, è già stata restituita al legittimo proprietario.