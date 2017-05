MILANO: SEQUESTRATE 108 BICICLETTE E UN DENUNCIATO PER RICETTAZIONE (2)

(AdnKronos) - L’area, vista la presenza di una notevole quantità di rifiuti ferrosi accatastati gli uni sugli altri a diretto contatto con il terreno sterrato, è stata posta sotto sequestro per violazione delle norme ambientali e il magazzino ricavato sotto la rampa d’accesso è stato dichiarato inagibile da una pattuglia dei vigili del Fuoco. L’affittuario, oltre alla denuncia per ricettazione e deposito incontrollato di rifiuti, è stato anche multato (5.164 euro) per non aver comunicato al Comune l'inizio dell'attività commerciale.