MILANO: SEQUESTRATI 120 KG DI DROGA, 2 PUSHER IN MANETTE

12 maggio 2017- 08:57

Milano, 12 mag. (AdnKronos) - Nuovi maxi sequestri di droga a Milano e provincia da parte dei carabinieri che dall’inizio dell’anno hanno arrestato 440 spacciatori e sequestrato oltre 780 chili di sostanze stupefacenti, 152 piante di cannabis e di oltre 1,14 mln di euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. Gli ultimi due episodi riguardano il sequestro a Carugate (Monza e Brianza) di oltre 11 chili di cocaina pura e pasta di cocaina ancora da raffinare in un box di Erba (Como), nascosti all’interno di secchi di vernice, nonché 10 chili di marijuana e 1 di hashish, in un secondo box di Cesano Maderno (Monza e Brianza); tutto nella disponibilità di un 37enne finito in manette. Risale al pomeriggio di mercoledì invece l’ultimo maxi sequestro, effettuato nel capoluogo, nella cantina in zona via Padova di un 43enne, dove sono stati rinvenuti circa 100 chili hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso dell'incontro con la stampa alle 12 odierne nella Sala Stampa del Comando Provinciale in via della Moscova.