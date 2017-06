MILANO: SEQUESTRATI CAPI ABBIGLIAMENTO RICHMOND, RIMOSSA INSEGNA NEGOZIO

3 giugno 2017- 16:04

Milano, 3 giu. (AdnKronos) - Oltre mille capi di abbigliamento e accessori a marchio Richmond e altri marchi associati, per un valore complessivo di circa un milione e mezzo di euro, sono stati sequestrati dalla polizia locale in un negozio di via Bigli, nel quadrilatero della moda di Milano. I titolari della società sono stati denunciati per produzione e vendita di prodotti con marchi di cui non avevano più il titolo a produrre e a vendere. L’insegna del negozio è stata rimossa. Un’operazione iniziata dopo che la società Fashioneast Sarl, titolare del Marchio John Richmond, e il creatore e ideatore John Christopher Richmond hanno denunciato l'ex socio italiano, Salvatore Moschillo, che aveva quindi perso il titolo di rappresentante in Italia. In totale, tra i negozi di Milano e il centro di produzione di Forlì, sono stati sequestrati migliaia di capi di abbigliamento e accessori per un valore di decine di milioni di euro.