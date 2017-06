MILANO: SEVESO, AL VIA PROGETTO ESECUTIVO PER VASCA PARCO NORD (2)

(AdnKronos) - "Un intervento - aggiungono Beccalossi e Granelli - che si inserisce nel sistema complessivo che prevede altre opere analoghe a Senago, dove i lavori sono già iniziati e termineranno nella primavera 2018, a Lentate sul Seveso, a Paderno e Varedo e nella parte alta del bacino del Seveso a Carimate, Cantù, Vertemate con Minoprio".L'insieme degli interventi idraulici ammonta a circa 140 mln, tutti finanziati, e consentiranno la progressiva messa in sicurezza dei territori rivieraschi del Seveso per il quale sono anche in corso azioni volte al miglioramento della qualità delle acque.