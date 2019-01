23 gennaio 2019- 16:28 Milano: sfila portafoglio da borsa di un passeggero a Rogoredo, arrestato

Milano, 23 gen. (AdnKronos) - Ha sfilato il portafoglio dalla borsa di un passeggero appena sceso da un treno alla stazione di Milano Rogoredo. Per questo un 40enne di origine tunisina, è stato arrestato dalla polizia. E' accaduto lo scorso lunedì pomeriggio.Intorno alle 13, l'uomo ha preso di mira un viaggiatore che, dopo essere sceso dal treno, si stava dirigendo verso l’uscita della stazione. Approfittando della sua distrazione, il ladro ha prelevato il portafoglio dalla borsa che la vittima portava a tracolla ed è scappato correndo. Questi ha reagito urlando e inseguendolo, attirando l’attenzione di una pattuglia della polfer che stava effettuando un normale giro di controllo.Gli agenti si sono quindi messi sulle tracce del malfattore e, con l'aiuto di una pattuglia di militari a presidio del piazzale antistante lo scalo ferroviario, sono riusciti a riconoscerlo grazie alla descrizione fornita dalla vittima. Nella fuga, il 40enne ha buttato a terra il portafoglio, ma poco dopo è stato raggiunto e bloccato. L'uomo, senza documenti e pluripregiudicato, con un 'curriculum' di precedenti di polizia per furto, rapina, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, irregolare in Italia, è stato quindi arrestato per furto aggravato.