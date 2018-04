27 aprile 2018- 13:54 Milano: sfugge al padrone e sale su treno a Varese, polfer recupera cane

Milano, 27 apr. (AdnKronos) - Era sfuggita al padrone mentre si trovava nella stazione ferroviaria di Gallarate, nel varesotto. Poi era salita su un treno e di lei si erano perse le tracce, fino a quando la polfer l'ha recuperata, restituendola al legittimo proprietario. E' una storia a lieto fine quella di una cagnolina ritrovata nel pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria milanese di Porta Garibaldi.La cagnolina era salita a bordo del regionale Porto Ceresio-Milano. Una volta giunta a destinazione è stata notata dagli agenti che l'hanno recuperata e accudita. Le sue condizioni lasciavano intendere che non si trattasse di un randagio, così sono state avviate ricerche in tutte le stazioni della Lombardia. Le indagini hanno avuto esito positivo a Gallarate, dove un uomo aveva denunciato la scomparsa del suo cane. In serata l’uomo, originario di Gela, ha potuto riabbracciare la sua amica a quattro zampe ed ha ripreso il viaggio per rientrare in Sicilia.