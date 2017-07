MILANO: SI APPARTA CON PROSTITUTA E POI LA RAPINA, ARRESTATO (2)

14 luglio 2017- 19:18

(AdnKronos) - Ai militari, la donna ha riferito di essere stata rapinata da un cliente agganciato lungo la Strada Provinciale 13, nei pressi di Pessano con Bornago, in Brianza. Dopo aver consumato un rapporto a pagamento, l'uomo l'aveva privata della borsa facendola poi scendere dall'auto con violenza. E nella fuga, era stata urtata dall'auto, finendo a terra. Malgrado la caduta, però, la donna è riuscita a leggere alcuni numeri della targa e a riconoscere il modello dell'auto. Così, attraverso le immagini riprese da alcune telecamere della zona, è stato possibile risalire al 35enne.L'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione. Nei pressi della casa, abbandonata in strada, i militari hanno trovato la borsa della donna, mentre il denaro, originariamente contenuto, è stato trovato all'interno dell'appartamento. Per il 35enne sono scattate le manette.