16 luglio 2018- 17:11 Milano: si dà fuoco in viale Zara davanti alla polizia, è grave

Milano, 16 lug. (AdnKronos) - Un giovane si è dato fuoco a Milano in viale Zara (angolo via Laurana) davanti a una pattuglia della polizia, avvertita e arrivata sul posto dopo le minacce del ragazzo. Il 118, pochi minuti fa, ha portato il giovane in codice rosso al Niguarda, con ustioni di secondo-terzo grado. Sono rimasti leggermente ustionati anche due agenti di polizia che hanno provato a fermarlo, portati anche loro in codice verde all'ospedale Niguarda.