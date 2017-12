MILANO: SINDACATI TRASPORTI, BENE FUSIONE ATM SERVIZI E ATM MOBILITà

11 dicembre 2017- 16:53

Milano, 11 dic. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha deciso di procedere con la fusione per incorporazione di Atm Servizi in Atm Mobilità. E' quanto è emerso oggi dall'incontro tra i sindacati dei trasporti e la giunta del Comune di Milano, che, riferiscono le sigle, non ha ancora deciso se l’affidamento del servizio di trasporto pubblico seguirà l’iter dell’affidamento in House oppure quello delle gare come previsto dalla Legge Regionale. In sostanza, la fusione consentirà che tutto il ramo di servizi legati alla mobilità vera e propria non sia escluso dalle future gare, provocando "rischi dal punto di vista occupazionale", spiega all'Adnkronos Carmelo Minniti, segretario Uilt-Uil Lombardia. "Era - aggiunge - una delle nostre richieste per tenere insieme le professionalità Atm e mantenere i livelli occupazionali anche in futuro. Si rischiavano 3mila esuberi. Apprezziamo che si vada verso questo strada". Ora, la decisione di fondere Atm Servizi e Atm Spa sarà oggetto di una specifica delibera di giunta e di un voto in consiglio comunale. Al tavolo con il Comune, i sindacati hanno ribadito la loro richiesta, e cioè che "in caso di gara si proceda verso un lotto unico a garanzia dell’unitarietà del servizio e del lavoro". Quanto all'affidamento del servizio, "io sono per fare la gara, anche perché questo dà la possibilità ad Atm di essere competitiva, anche all'estero". In caso di affidamento in House, "le attività dovrebbero concentrarsi solo a Milano e questo sarebbe riduttivo. Noi vogliamo una grande azienda".