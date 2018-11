29 novembre 2018- 11:54 Milano: sindaco Pero, sconvolti da arresto maestro violento

Milano, 29 nov. (AdnKronos) - "Una notizia sconvolgente, che tocca un ambito di estrema delicatezza come la vita di soggetti tra i più fragili della nostra comunità, ossia i bambini e le bambine che frequentano le scuole cittadine". Così l'amministrazione comunale di Pero, guidata da Maria Rosa Belotti, commenta con un comunicato la misura degli arresti domiciliari scattata nei confronti di un maestro d'asilo accusato di 42 episodi violenti nei confronti di bambini tra i 2 e i 5 anni."Vogliamo innanzi tutto essere vicini ai nostri bambini ed alle loro famiglie pur ribadendo la serietà, la professionalità e la passione che i docenti delle scuole mettono ogni giorno nella loro missione di educatori. I docenti sono selezionati e rispondono al Ministero della Pubblica Istruzione, che a Pero ha sempre garantito un elevato livello del servizio didattico", si evidenzia nella nota del Comune."Abbiamo fiducia totale nell’Arma, che ha condotto le indagini, e nella magistratura cui ora spetterà emettere un giudizio, che in uno stato di diritto come l’Italia non può essere anticipato da processi di piazza. I processi si fanno nelle aule di tribunale. Ed è lì che dovrà emergere la verità, a tutela - in primis- degli alunni della scuola d’infanzia e di tutta la nostra comunità. Anche di fronte a un caso così grave di cronaca del quale non possiamo, né vogliamo, sminuire la gravità, preferiamo comunque il riserbo ed il contegno istituzionale. Pero è sempre stata una comunità forte e coesa, e vogliamo che rimanga tale. Soprattutto nei momenti più difficili".