MILANO: SINDACO SESTO RIUNISCE GIUNTA IN PISCINA PER SOLLECITARNE RIAPERTURA

25 luglio 2017- 18:01

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - Sindaco e assessori in piscina, non per un bagno estivo, ma per la convocazione di una Giunta comunale che ha approvato la delibera sulle 'linee guida per la selezione tramite bando pubblico per la riqualificazione della piscina scoperta Carmen Longo, attraverso un project financing'. E' accaduto oggi a Sesto San Giovanni, nell'hinterland di Milano.La struttura, spiega il sindaco di Sesto Roberto di Stefano, è comunale ed è l'unica piscina scoperta della città: "Chiusa e abbandonata dal 2015, ora si trova in una condizione fortemente degradata". Per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di iniziare un percorso che possa coinvolgere operatori privati in grado di riattivare la struttura: "A me non interessa il passato – assicura Di Stefano – ma di certo non potevamo ignorare che una città di oltre 80mila abitanti come Sesto San Giovanni potesse rimanere ancora priva di quello che reputo un servizio non solo sportivo e ludico, ma anche sociale per la nostra comunità". E dunque "la decisione di riunire la Giunta tra le 'rovine' di quello che, una volta, era un simbolo per moltissimi sestesi della mia generazione, vuole essere un segnale forte che indica come la nostra volontà sia quella di restituire la Carmen Longo ai sestesi".