MILANO: SINDACO SESTO RIUNISCE GIUNTA IN PISCINA PER SOLLECITARNE RIAPERTURA (2)

25 luglio 2017- 18:01

(AdnKronos) - Il bando, contenuto nella delibera, lascia 'facoltà agli operatori di selezionare le attività complementari meglio rispondenti alle funzioni sportive natatorie preminenti' e 'all’obiettivo di assumere a sé la sostenibilità dell’impresa'. "La piscina comunale scoperta – aggiunge il vicesindaco con deleghe alle Opere pubbliche e alla Famiglia, Gianpaolo Caponi – assume per la città e per i sestesi un significato anche e soprattutto sociale". E’ dunque "nostro dovere intraprendere tutti i percorsi possibili per arrivare a quello che è il nostro obiettivo: restituire ai cittadini un luogo pubblico sicuro, moderno ed efficiente. Ci auguriamo che lo strumento del project financing contribuisca ad attrarre operatori in grado di portare proposte interessanti".