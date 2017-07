MILANO: SOGEMI SIGLA ACCORDO CON OPERATORI PER NUOVO MERCATO ORTOFRUTTICOLO (2)

26 luglio 2017- 17:36

(AdnKronos) - La stipula del protocollo di intesa è un segnale importante per il concreto avvio di un progetto di riqualificazione: "Il protocollo - spiega Fausto Vasta, presidente di Ago - è un passo concreto per rinnovare una struttura ormai obsoleta e incapace di soddisfare le esigenze degli operatori. Siamo convinti che con una nuova infrastruttura moderna, pur con costi certamente superiori, e con una collaborazione costruttiva con Sogemi sarà possibile rilanciare l'ortomercato, dare un futuro alle aziende e a tutto il comparto agroalimentare. Dobbiamo rispettare il cronoprogramma concordato, perché la struttura di via Lombroso oramai non regge più"."Questo - conclude Lucio Rebuffini, presidente di Acmo - consentirà agli operatori di contare su una struttura moderna e tecnologicamente avanzata, capace di offrire prodotti migliori e servizi innovativi alla città di Milano".