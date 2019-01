15 gennaio 2019- 13:09 Milano: sorpresi a rubare bancali in un supermercato, 4 arresti

Milano, 15 gen. (AdnKronos) - Quattro uomini originari della Romania, di etnia rom, sono stati arrestati mentre tentavano di rubare un grosso quantitativo di bancali europallet dall'area carico/scarico di un supermercato. E' accaduto la scorsa notte a Sesto San Giovanni, nell'hinterland milanese.Ad effettuare gli arresti, il personale della polizia locale impegnato nel controllo del territorio. Gli agenti hanno notato un furgone parcheggiato nei pressi del supermarket con all'interno un uomo che alla loro vista si è sdraiato sui sedili anteriori per non farsi vedere. Insospettiti, hanno deciso di effettuare un controllo scoprendo la presenza di altri tre soggetti, tutti intenti nel furto dei bancali. Con il supporto dei carabinieri, giunti sul luogo, i quattro sono stati tratti in arresto.