29 dicembre 2018- 15:50 Milano: sorpreso a rubare rame lungo ferrovia, arrestato

Milano, 29 dic. (AdnKronos) - E' stato sorpreso a rubare rame sui binari e per questo arrestato. E' accaduto ieri, a Milano, e a finire in manette è stato un giovane di 33 anni. Ad arrestare l'uomo una pattuglia della polizia ferroviaria in servizio alla Stazione Centrale. Gli agenti, intervenuti a seguito della chiamata di un cittadino, lo hanno sorpreso mentre era intento a sottrarre il rame dai cavi degli impianti elettrici disposti lungo la linea ferroviaria. Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato di scappare e durante la fuga ha cercato di nascondere una sacca dietro un palo. Gli agenti, però, lo hanno raggiunto e bloccato. In suo possesso sono stati trovati arnesi atti allo scasso, al taglio e alla lavorazione di cavi metallici. Per lui sono scattate le manette.