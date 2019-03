14 marzo 2019- 16:08 Milano: sorpreso in Stazione Centrale con droga nelle tasche, arrestato

Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Nascondeva in tasca droga, che tentava di spacciare all'interno della Stazione centrale di Milano. Per questo un 33enne originario del Sudan,con precedenti, è stato arrestato dalla polizia.Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della polfer, impegnati negli abituali servizi di vigilanza e controllo, effettuati anche in sinergia con le pattuglie del settore operativo di Milano Centrale, hanno notato l'uomo all’interno dei locali della stazione, mentre era alla ricerca di clienti. Nelle tasche del giubbotto, gli sono stati trovati 123 grammi di hashish e 4 involucri contenenti 1,20 grammi di cocaina. Per lui sono scattate le manette.