5 dicembre 2018- 19:35 Milano: sospesa licenza a discoteca Al Jazeera dopo caso violenza sessuale

Milano, 5 dic. (AdnKronos) - Dopo il caso, due giorni fa, di una violenza sessuale, è arrivato oggi il decreto di sospensione della licenza per la discoteca Al Jazeera di Sesto San Giovanni (Milano). Il Questore di Milano, Marcello Cardona, ha disposto il decreto dopo che, il 3 dicembre scorso, la polizia ha soccorso fuori dal locale una donna marocchina di 31 anni in stato di shock, che ha raccontato agli agenti di aver subito una violenza sessuale la notte precedente. Il responsabile, un 35enne egiziano irregolare in Italia, è stato subito rintracciato e fermato.