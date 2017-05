MILANO: SOSPESA PER LA QUINTA VOLTA LICENZA BAR TABACCHI 'IL GIRASOLE'

17 maggio 2017- 21:01

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Il Questore di Milano ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni del bar tabacchi 'Il Girasole' di via dei Panigarola, zona Mecenate. Il provvedimento è stato emesso il 15 maggio e notificato oggi con decorrenza dalla mezzanotte a cura della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura, in collaborazione con il Commissariato Mecenate. I titolari sono due: uno della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e l’altro per la rivendita di generi di monopoli. Si tratta del quinto decreto di sospensione a seguito di una serie di controlli.La rivendita era già stata destinataria di quattro precedenti provvedimenti per analoghe problematiche. Per quanto accertato, il 'Bar Tabacchi Il Girasole' è risultato luogo frequentato da persone pregiudicate e pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, alcune delle quali con precedenti penali e di Polizia specifici in materia di sostanze stupefacenti, più volte identificate nel corso dei controlli, che utilizzano lo spazio come piazza per lo spaccio.