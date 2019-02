6 febbraio 2019- 16:33 Milano: sottoscritto atto integrativo M4, garanzia per chiudere opera

Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Comune di Milano, M4 e soci costruttori hanno sottoscritto l'atto integrativo della convenzione di concessione della nuova linea metropolitana 4 di Milano. L'atto sancisce "in via definitiva" gli accordi tra le parti, che nei prossimi giorni chiuderanno un aumento di capitale che "permetterà di disporre di tutte le risorse finanziarie necessarie al completamento dell’opera". Tra i soci costruttori, guidati da Salini Impregilo, ha firmato anche Astaldi, alle prese con un piano concordatario, che ha ottenuto specifica autorizzazione dal Tribunale di Roma. Il cronoprogramma dei lavori prevede l’attivazione anticipata di tre tratte funzionali: la tratta Linate–Forlanini Fs, che verrà messa in esercizio entro gennaio 2021, la tratta Linate-Stazione Dateo entro giugno 2022, la Linate–Piazza S. Babila entro dicembre 2022, per finire con la parte restante fino a S.Cristoforo nel luglio 2023. Sono stati confermati nuovi investimenti, con risorse pubbliche e private per circa 313 milioni di euro. (segue)