MILANO: SPACCIAVA COCAINA IN ZONA BAGGIO, ARRESTATO (2)

7 luglio 2017- 13:30

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - Le indagini hanno consentito di accertare che l'uomo, considerato un punto di riferimento dagli spacciatori della zona, aveva dato vita a un collaudato circolo di spaccio appoggiandosi al bar gestito dalla sua compagna. Il locale, molto conosciuto nel quartiere, era un abituale luogo di ritrovo di pregiudicati e soggetti noti per lo spaccio di droga. Ed è proprio qui che è scattato il blitz.Dopo una intensa attività di osservazione e appostamenti, gli investigatori hanno notato che l'uomo si recava spesso in una cantina nei pressi del bar, per poi ritornare e scambiare qualcosa con gli altri soggetti. Ieri sera gli uomini del commissariato Lorenteggio sono entrati in azione: dopo aver bloccato l'uomo, hanno effettuato una perquisizione.All'interno della cantina, nascosti in una busta di carta per il pane, sono stati trovati 471 grammi lordi di cocaina, materiale per il confezionamento, sostanza da taglio e 1.270 euro in contanti. Per l'uomo sono scattate le manette. Droga e materiale sono stati posti sotto sequestro.