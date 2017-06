MILANO: SPACCIAVANO AI GIARDINETTI, TRE UOMINI ARRESTATI

30 giugno 2017- 21:38

Milano, 30 giu. (AdnKronos) - Sono stati fermati in un parco cittadino con 11,3 grammi di marijuana già divisa in 12 bustine e 110 euro in contanti. Per questo tre uomini sono stati arrestati dalla polizia locale di Milano. E' accaduto lo scorso mercoledì, ma ne è stata data nota solo oggi.Le indagini, condotte dagli uomini dell'unità contrasto stupefacenti della polizia locale di Milano e coordinate dal comandante Antonio Barbato, hanno preso avvio in seguito alla segnalazione di una cittadina. E dopo un periodo di osservazione, lo scorso mercoledì sera è scattato il blitz.I tre, di 50, 22 e 30 anni, originari del Gambia e senza fissa dimora, i primi due con diversi precedenti penali per spaccio, sono stati sorpresi nel parchetto di via dei Transiti mentre vendevano dosi di droga a tre acquirenti. Bloccati, sono stati arrestati.