29 dicembre 2018- 17:33 Milano: spacciavano droga nel loro ristorante, un arresto e una denuncia

Milano, 29 dic. (AdnKronos) - Utilizzavano il loro ristorante come base per spacciare droga. Per questo sono stati bloccati dalla polizia. E' accaduto a Milano a due uomini: un 30enne, titolare di una trattoria di viale Jenner, e al suo socio. Per il primo, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è scattato l'arresto; l'altro è indagato in stato di libertà. Lo scorso 19 dicembre, gli agenti della squadra mobile avevano effettuato un controllo all'interno del locale, identificando e perquisendo il titolare e il socio, oltre ai clienti dell’esercizio. In possesso del primo erano stati trovati 7,5 grammi di hashish e 880 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio e all’interno di un armadietto posto sul retro del locale erano state trovate due buste contenenti rispettivamente 3,9 grammi di hashish e 1,1 grammi di hashish.