29 dicembre 2018- 17:33 Milano: spacciavano droga nel loro ristorante, un arresto e una denuncia (2)

(AdnKronos) - I poliziotti avevano quindi deciso di perquisire le abitazioni del 30enne e del suo socio, rinvenendo a casa del primo un’ingente quantità di hashish, marijuana e metanfetamina, oltre che strumenti per pesare e confezionare la sostanza stupefacente. Mentre in casa del socio era stata trovata altra importante quantità di hashish e marijuana. Dato che il titolare della trattoria era già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; per il socio, invece, è scattata una denuncia a piede libero.Il questore di Milano, Marcello Cardona, ha inoltre disposto la sospensione della licenza del locale per 10 giorni e il provvedimento, predisposto dal personale della divisione polizia amministrativa e sociale della questura milanese, è stato notificato ieri dagli agenti del commissariato Comasina.