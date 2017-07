MILANO: SPACCIAVANO NEI CAMPI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO, 2 ARRESTI (2)

14 luglio 2017- 16:05

(AdnKronos) - Lo stupefacente veniva tenuto nascosto tra la vegetazione, per essere prelevato di volta in volta, a seconda del quantitativo richiesto telefonicamente dai singoli acquirenti. In un'occasione, inoltre, la droga è stata ceduta in baratto, ottenendo in cambio un orologio al posto del denaro. Al momento dell’arresto, eseguito in flagranza di reato, i due spacciatori sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina, eroina e hashish; nella loro abitazione di via Fra Cristoforo a Milano, inoltre, nascosti negli armadi e in un comodino, sono stati trovati oltre 20mila euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio.Già nel febbraio scorso, i carabinieri avevano smantellato una rete di spacciatori che si serviva dei campi tra Cusago e Cisliano, quale base operativa per lo smercio di droga.