4 febbraio 2019- 08:39 Milano: spaccio e detenzione abusiva di armi, due arresti

Milano, 4 feb. (AdnKronos) - Due uomini, di 81 e 38 anni, sono stati arrestati per spaccio e detenzione abusiva di armi. E' accaduto lo scorso venerdì, 1 febbraio, a Milano. L'operazione, condotta dagli agenti del commissariato Porta Genova attraverso pedinamenti e confronto di dati raccolti, ha portato al sequestro di 10 chili di sostanza stupefacente e due pistole. Maggiori dettagli verranno comunicati alle ore 11 nella sala cronisti della questura di Milano, in via Fatebenefratelli.