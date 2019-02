4 febbraio 2019- 16:06 Milano: spaccio e detenzione abusiva di armi, due arresti (2)

Milano, 4 feb. (AdnKronos) - Le indagini hanno consentito ai poliziotti di ricostruire l’attività illecita dei due, accertando la quotidiana ed intensiva cessione di stupefacente a numerosi acquirenti, direttamente negli appartamenti di uno stabile in via Fleming. Durante la perquisizione, nell’abitazione dell’ultraottantenne è stata rinvenuta una pistola semiautomatica calibro 7,65 risultata provento di furto, con annesso caricatore contenente 7 proiettili calibro 7,65 di cui uno in canna, 33 proiettili calibro 7,65 mm all’interno di una scatola, ed 1 pistola a salve calibro 8.Gli agenti della squadra investigativa, che hanno effettuato tutte le perquisizioni con l’ausilio delle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno poi rinvenuto 5 involucri di sostanza stupefacente nella casa del 38enne. Il cane della squadra cinofili ha quindi indirizzato i poliziotti in direzione di una cantina dello stesso stabile, all’interno della quale sono stati rinvenuti 10 chili di marijuana, sequestrati a carico di ignoti.