MILANO: SPARARONO A CARABINIERE DURANTE RAPINA, 3 ARRESTI (2)

12 giugno 2017- 21:22

(AdnKronos) - Gli arresti - al termine di una complessa indagine svolta dal Nucleo Investigativo dei carabinieri e coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Riccardo Targetti e dal sostituto procuratore Luigi Luzi - nascono dalle indagini su di una serie di rapine in alcune banche ed esercizi commerciali nella zona nord dell’hinterland milanese, commesse dalla fine del 2014. Identico il modus operandi: chi agiva indossava maschere facciali in lattice, impugnava armi, utilizzava giubbotti antiproiettile e fuggiva a bordo di moto di grossa cilindrata rubate. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di identificare i componenti della banda, tutti milanesi di 'Quarto Oggiaro', e di individuare le aziende da cui si rifornivano per l’acquisto delle sofisticate maschere sceniche che riproducevano fedelmente volti umani, nonché di individuare i luoghi in cui venivano custodite le armi, i giubbotti antiproiettile, le maschere e i motocicli utilizzati per le rapine. Nel complesso, sono 25 le rapine attribuite alla banda, tra cui 22 a istituti di credito, due a supermercati e uno in gioielleria. I due più giovani raggiunti dalla misura cautelare sono stati inoltre identificati quali responsabili del tentato omicidio di un carabiniere, contro cui erano stati esplosi sei colpi di pistola nel corso di una rapina a un istituto di credito di Cornaredo, nel novembre 2015. I due erano stati arrestati nel dicembre successivo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e alterazione e detenzione di armi clandestine, venendo trovati in possesso di un chilo di cocaina, uno di marijuana, un fucile calibro 12 con canne mozzate e matricola abrasa, due pistole semiautomatiche con matricola abrasa, munizionamento vario, un giubbotto antiproiettile, tre moto provento di furto, una maschera in lattice, nonché la somma contante di 40mila euro.