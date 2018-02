MILANO, SPARATORIA IN UN BAR

5 febbraio 2018- 09:09

Milano, 5 feb. (AdnKronos) - Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria che si è verificata la scorsa notte all'interno di un bar nel milanese, a Segrate. Uno dei pazienti è stato trasportato all'ospedale San Raffaele in codice giallo con una ferita da arma da fuoco mentre l'altro è stato trasportato allo stesso ospedale in codice verde con contusioni e abrasioni. Ne dà notizia il Servizio di emergenza urgenza di Milano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di San Donato Milanese.