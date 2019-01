11 gennaio 2019- 10:09 Milano: spari contro bar, licenza sospesa per 10 giorni

Milano, 11 gen. (AdnKronos) - Il questore di Milano, Marcello Cardona, ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni per il bar di via Laura Ciceri Visconti che lo scorso 8 gennaio era stato colpito da una serie di spari. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale erano intervenuti, intorno alle 20, dopo che un uomo aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco danneggiando una vetrina e un’auto parcheggiata nei pressi del locale, per poi dileguarsi. "Tenuto conto che il bar costituisce concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza della cittadinanza - spiegano gli investigatori- si è provveduto alla chiusura per 10 giorni e gli agenti del commissariato Monforte Vittoria hanno apposto in data 10.01.2019 i sigilli su ordine del questore".