MILANO: SPORT, EVENTI E SPETTACOLI A PORTA GENOVA, AL VIA ESTATE ALLO SCALO

22 luglio 2017- 16:57

Milano, 22 lug. (AdnKronos) - Spettacoli, sport, musica ed eventi fino in un villaggio di circa 5mila metri quadri. Ha preso il via ieri, a Milano, 'Estate allo Scalo', l’iniziativa allo scalo ferroviario di Porta Genova che fino al 14 ottobre propone intrattenimento per tutte le età, con cinema serale, spazi per la lettura, aree dedicate ai bambini, zone relax, street food ed eventi speciali.Frutto di una collaborazione tra Confcommercio Milano (con Maxup) e il Comune di Milano con il sostegno di Sky Italia main sponsor, Fastweb, BioNike e Ichnusa, l'iniziativa si tiene nell'area che durante il semestre di Expo 2015 ha ospitato il mercato metropolitano. Per gli amanti del teatro, uno spazio coperto di circa 350 metri quadri dove, gratuitamente, è possibile guardare una selezione dei programmi principali dell’offerta Sky: nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, la programmazione è dedicata ai più piccoli, mentre la sera verranno trasmesse le serie tv più amate.