MILANO: SPORT, EVENTI E SPETTACOLI A PORTA GENOVA, AL VIA ESTATE ALLO SCALO (2)

22 luglio 2017- 16:57

(AdnKronos) - Per gli amanti dello sport è presente uno spazio dedicato nel quale sono ospitati un campo da calcetto 3 contro 3 e un campo di street basket sempre 3 contro 3, disponibili gratuitamente per organizzare partite e tornei con gli amici. Per i più piccoli, l’area Kids: circa 40 metri quadri interamente dedicati ai bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni, attrezzata con un parco giochi all’aperto. Per gli appassionati di tecnologia, inoltre, un’area di circa 35 metri quadri, dove è possibile ricevere informazioni e ricaricare i propri device. Non manca uno spazio dedicato alla letteratura, con un'area dove è possibile leggere all’ombra delle vele e assistere a un ricco palinsesto di presentazioni di libri. Per tutti, infine, è presente un'area food & beverage, con postazioni di street food. Tra gli stand anche una scuola di gelateria: tutti i giorni, dalle 17.30 alle 18.30, si terranno corsi gratuiti per bambini e adulti per imparare a preparare il gelato.