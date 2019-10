2 ottobre 2019- 14:38 Milano: spray al peperoncino in classe, paura in una scuola

Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Paura tra i ragazzi di una scuola superiore di Milano, dove in una classe è stato spruzzato uno spray al peperoncino. L'istituto superiore è in via padre Carlo Salerio: coinvolti 25 ragazzi. Circa la metà, riferisce l'Areu Lombardia, presentano sintomi di carattere respiratorio, ma non preoccupanti, mentre maggiore attenzione è stata posta nei confronti di una ragazza asmatica. Sul posto un'ambulanza e l'automedica.