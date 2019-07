13 luglio 2019- 15:31 Milano: Stefanel lascia la Galleria, nuovo bando del Comune per gli spazi (2)

(AdnKronos) - Per i due lotti (uno da 95 metri quadrati e l'altro da due vetrine e 473 metri quadrati) ci saranno due gare separate. Il canone annuo a base d’asta, calcolato dalle ultime stime dell’Agenzia delle Entrate riferito ai negozi del braccio principale della Galleria, sarà di 1.850 euro a metro quadrato. Per il secondo lotto, spiega ancora il Comune di Milano, è prevista la possibilità di collegare gli spazi ai piani superiori di 363 metri quadrati, attualmente occupati da uffici comunali. L’amministrazione ha attivato le procedure per liberarli. L’aggiudicatario del secondo lotto dovrà impegnarsi a stipulare un successivo contratto riferito a tali spazi qualora il comune li rendesse disponibili entro tre anni dall’aggiudicazione.