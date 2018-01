MILANO: SUL CORPO DI MACCARI NESSUN SEGNO DI VIOLENZA

9 gennaio 2018- 18:34

Milano, 9 gen. (AdnKronos) - Il corpo di Enrico Maccari, il manager della farmaceutica scomparso dal giorno di Natale e trovato oggi senza vita dalla polizia di Milano, non presenta segni di violenza. Gli agenti hanno trovato il cadavere sotto una coperta, nella zona giorno di un bilocale di via Pozzi 1. Nell'appartamento, secondo le prime informazioni, non c'erano altre persone e l'uomo sarebbe deceduto verosimilmente da più di due giorni. La salma è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.