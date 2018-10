24 ottobre 2018- 16:22 Milano: tablet, borse e gioielli smarriti, scatta domani vendita all'asta

Milano, 24 ott. (AdnKronos) - Notebook, tablet, smartphone, ma anche trolley, macchine fotografiche, borse, chiavette usb. Migliaia di oggetti diversi, preziosi o ordinari, andranno all’asta domani, giovedì 25, venerdì 26 e, se necessario, anche sabato 27 ottobre, a Redecesio di Segrate. L'appuntamento è dalle 9 alle 12.30 nella sede della Sivag in via Milano 10.Si tratta di oggetti custoditi da più di un anno presso l’ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Milano, in via Friuli 30, mai reclamati dai proprietari o da chi li aveva effettivamente ritrovati e che l'Amministrazione comunale ha deciso di mettere in vendita. Data l'enorme mole di oggetti i diversi lotti saranno illustrati ai possibili acquirenti da un banditore pubblico. Gli oggetti preziosi, come orologi, fili di perle e bracciali d’oro, partiranno da una base d’asta predefinita, mentre gli oggetti ordinari, come libri usati, portafogli, occhiali da sole, tablet, ebook ma anche biciclette, monopattini, trapani, un ferro da stiro, diversi caschi, phon, pattini a rotelle, aerosol, tiralatte, saranno assegnati al miglior offerente senza un prezzo di partenza.