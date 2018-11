21 novembre 2018- 20:29 Milano: Tar dà ragione a Comune su demolizione abusi in via Isimbardi

Milano, 21 nov. (AdnKronos) - Avanti con la demolizione delle opere abusive nel palazzo di via Isimbardi 31, a Milano. Il Tar ha respinto la richiesta con cui la proprietà dell’immobile chiedeva di sospendere l’intervento del Comune. A fronte dell’inadempienza del privato, l’amministrazione aveva deciso di attuare i poteri sostitutivi e ripristinare lo stato iniziale dell’edificio, un tempo adibito a laboratorio ad uso terziario e trasformato dalla proprietà in piccoli appartamenti attraverso interventi illeciti.Il Tar dà quindi ragione al Comune, dando il via libera alla demolizione delle opere abusive - scala esterna, soppalchi - e la riapertura del portico e delle griglie di aerazione per consentire il riutilizzo in sicurezza del parcheggio sotterraneo. “È una battaglia vinta che dimostra il buon operato dell'Amministrazione", afferma l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran. Negli anni scorsi, l'amministrazione ha emesso svariate ordinanze di demolizione degli abusi, cui la proprietà non ha dato seguito, anche se il Tar aveva riconosciuto la presenza di opere illecite. Nel maggio scorso, l’amministrazione ha avviato la procedura di esproprio dell’immobile contro la quale la proprietà ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. La sentenza aveva annullato l’acquisizione ma non l’ordinanza di demolizione degli abusi emanata dal Comune.