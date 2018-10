29 ottobre 2018- 11:54 Milano: Tari per imprese disponibile in cassetto digitale di Infocamere (2)

(AdnKronos) - “Ecco un altro importante tassello del piano di trasformazione digitale che il Comune di Milano sta compiendo – commenta Roberta Cocco, assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici - reso possibile grazie all’ottima collaborazione con InfoCamere. Il dialogo tra il cassetto dell'imprenditore e il fascicolo del cittadino ci permetterà di semplificare ancor di più il rapporto tra i milanesi e gli enti locali"."Questa innovazione certifica l'attenzione dell'amministrazione nei confronti delle imprese milanesi e incontra il bisogno di semplificazione a vantaggio delle aziende. Un altro passo in avanti che avviene in concomitanza con il recente accordo siglato tra il Comune di Milano e Assolombarda sulla fiscalità locale", conclude Roberto Tasca, assessore al Bilancio e Demanio. “Con il cassetto digitale dell’imprenditore stiamo sostenendo le imprese a diventare sempre più digitali, – ha dichiarato il Direttore Generale di InfoCamere, Paolo Ghezzi – Per un’impresa essere digitale significa affacciarsi sul mercato con velocità, semplicità e trasparenza, diventando più competitiva anche a livello internazionale. Se l’impresa non è digitale non è impresa, e rischia di rimanere fuori dal circuito della creazione di valore di lavoro”.