MILANO: TELEFONATA ANONIMA PER 'BOMBA' IN COMUNE, ALLARME RIENTRATO

6 luglio 2017- 21:27

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Falso allarme bomba in Comune, a Milano, dove i carabinieri hanno da poco concluso le operazioni di bonifica da eventuali ordigni. L'allerta è scattato intorno alle 19.20, quando i carabinieri vengono avvertiti dalla redazione di un quotidiano nazionale che, a sua volta, aveva ricevuto una telefonata anonima che parlava di una bomba a Palazzo Marino. Immediato l'arrivo degli artificieri in Comune che, a quanto risulta, non avrebbero trovato nulla.