22 dicembre 2018- 16:41 Milano: tentano di derubare i turisti in Centrale, 3 arresti

Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Tre cittadine bosniache sono state arrestate dalla polizia in stazione Centrale, a Milano, mentre erano intente a rovistare negli zaini di alcuni turisti. Le vittime sono due cinesi, in coppia, che stavano percorrendo il tapis roulant per arrivare ai binari. Le donne, tutte e tre tra i 23 e i 28 anni, si sono posizionate dietro di loro, a pochi metri: una, nascondendo la mano nel foulard, ha iniziato ad aprire lo zaino del turista rovistando al suo interno. Una pattuglia della polizia in borghese ha bloccato il tapis roulant intervenendo in pochi minuti: il portafoglio del turista era quasi nelle mani delle donne, che dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso.