MILANO: TENTANO TRUFFA SIMULANDO INCIDENTE D’AUTO CON LE NOCI, 2 ARRESTI

27 maggio 2017- 19:16

Milano, 27 mag. (AdnKronos) - Hanno tentato di truffare un anziano simulando un incidente d'auto con delle noci. E' accaduto a Milano a due uomini di 24 e 62 anni, già noti alla giustizia, che sono stati arrestati. I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sesto San Giovanni sono intervenuti in via Vulcano dove, nel corso del normale servizio di pattuglia, hanno notato due uomini che, con fare sospetto, erano intenti a discutere con un anziano indicando lo specchietto di un’automobile in sosta a bordo strada. Accortisi della loro presenza, i due hanno tentato subito di allontanarsi a bordo della loro utilitaria, ma sono stati bloccati poco dopo. I militari hanno quindi scoperto che i due stavano tentando di raggirare il 75enne, al quale avevano fatto credere di aver urtato lo specchietto retrovisore della loro auto, chiedendo come risarcimento la somma di 150 euro. All'interno della loro auto, sono stati trovati un pastello a cera usato per simulare la strusciata ed un sacchetto contente alcune noci, che i due avevano lanciato contro l'auto del 75enne per simulare il rumore dell'urto. Per entrambi sono scattate le manette; dovranno rispondere del reato di truffa aggravata in concorso.