28 settembre 2018- 15:32 Milano: tentato omicidio nel mezzanino della metro Pasteur, un arresto

Milano, 28 set. (AdnKronos) - Un cittadino gambiano di 25 anni è stato fermato a Verona dagli agenti della polizia di Milano con l'accusa di tentato omicidio. Il fatto è accaduto il 21 agosto scorso, a Milano, nel mezzanino della metropolitana Pasteur. Dopo un diverbio sul viale Monza con un 42enne, italiano, per il pagamento di una dose di coca, il gambiano lo ha rincorso con un coltello dalla lama di 20 centimetri fino alla fermata della metro, dove lo ha colpito più volte agli arti superiori. Per C. Y., il gambiano, un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è sospesa in attesa delle sentenze di due procedimenti legati ad arresti in flagranza di reato eseguiti nei suoi confronti il 13 luglio e l’8 agosto dagli agenti del Commissariato di Greco Turro per spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Viale Monza a Milano, anche in concorso con altri connazionali.