24 giugno 2019- 09:28 Milano: tentato suicidio, sospesa linea metro M2

Milano, 24 giu. (AdnKronos) - Disagi per la circolazione in metropolitana a Milano. La linea verde (M2) è stata sospesa tra le fermate di Cadorna e Abbiategrasso/Assago per un tentato suicidio. Lo rende noto Atm che sta organizzando bus sostitutivi.