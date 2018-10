11 ottobre 2018- 13:00 Milano: terrorismo e anni di piombo in mostra Polizia, al via da domani

Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Il terrorismo, gli anni di piombo e gli eventi che hanno segnato le cronache degli anni '70 e '80 di Milano e della Lombardia, protagonisti di una mostra al via da domani, 12 ottobre alle ore 10, alla biblioteca Aldo Gianni del III reparto mobile della polizia di via Cagni 11, a Milano.Intitolata 'Vi.Te-Milano e la Lombardia alla prova del terrorismo', organizzata dall’Associazione italiana vittime del terrorismo, la mostra propone una serie di pannelli fotografici e documentativi per raccontare gli eventi che hanno segnato tragicamente la stagione storica degli anni ’70 e ’80 in Italia, con particolare riferimento alla realtà lombarda: "Attraverso stralci di memoria e la conseguente ricerca della verità -spiegano gli organizzatori- invita a promuovere e a non dimenticare la tormentata storia italiana negli anni fra 1968 e il 1984 e ha come fine quello di educare i giovani alla legalità e al ripudio della violenza come metodo di lotta politica e al rispetto della vita umana". Fra le vittime della violenza terroristica, vengono ricordate anche le storie di tre dipendenti del III reparto mobile della polizia di Stato di Milano: Antonio Custra, Antonio Marino ed Antonio Annarumma, alla memoria del quale è intitolata la caserma sede del reparto. La mostra è visibile tramite prenotazione all'indirizzo e-mail 3repmob.mi@pecps.poliziadistato.it