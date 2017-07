MILANO: TERZI, AUTORIZZAZIONI IMPIANTO BRUZZANO QUANDO AREA NON URBANIZZATA

26 luglio 2017- 17:03

Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Per quanto riguarda l'impianto Eco.nova di Bruzzano, la prima autorizzazione, rilasciata da Regione Lombardia nel 2001, cioè oltre 15 anni fa, vide il parere favorevole del settore Ambiente del Comune di Milano e della Provincia di Milano". Lo ha detto Claudia Terzi, assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, a proposito nell'incendio scoppiato nella ditta Eco.nova di via Senigallia a Bruzzano, nell'hinterland milanese."All'epoca - spiega Terzi - così come dimostrano i rilievi fotografici, l'impianto era ubicato in un'area ben poco urbanizzata". E "solo successivamente è intervenuta l'urbanizzazione che ha portato alla situazione attuale, con tanto di edifici residenziali edificati in prossimità dello stabilimento". Detto questo, "occorre ricordare che la prima autorizzazione rilasciata nel 2001 da Regione Lombardia è stata rinnovata a scadenza naturale, nell'anno 2006, da parte della Provincia di Milano, nel frattempo divenuta Autorità competente nel gestire le procedure di rilascio di tali autorizzazioni". Regione Lombardia "è stata coinvolta solo in seguito, nel 2009, ed esclusivamente nella procedura di Via per una richiesta di aumento dei volumi trattati, da parte del gestore". Tale procedura, "conclusa favorevolmente a fronte dei pareri positivi espressi sia dalla Provincia di Milano sia dal Comune di Milano, era solo preliminare a quella per il rilascio dell'autorizzazione vera e propria, di competenza, ribadisco, della Provincia. Ricordo, infine, che non è certo Regione Lombardia che decide dello sviluppo e della urbanizzazione dei Comuni. Forse - conclude l'assessore lombardo all'Ambiente - il Comune di Milano dovrebbe fare una riflessione su questo".